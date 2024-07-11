Азербайджанские курсанты выполнили практические упражнения по стрельбе

В соответствии с учебным планом и программой на 2024 год, с курсантами Бакинского военного колледжа при Национальном университете обороны проводятся практические занятия в полевых условиях.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала на учебной площадке были проверены знания курсантов по назначению, боевым и техническим свойствам, правилам эксплуатации и разборке оружия и боеприпасов, разъяснены методы занятия огневой позиции в любых погодных и территориальных условиях и уничтожения обнаруженных целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.

Затем были выполнены задачи по наблюдению за целями, метанию ручных гранат в движении с оружием и с места, а также стрельбе по появляющимся и движущимся наземным мишеням.

В ходе практических занятий личным составом были успешно выполнены поставленные задачи.

Целью проведения занятий является повышение уровня боевой подготовки курсантов, совершенствование их знаний и умений, в том числе навыков эффективного применения оружия и боеприпасов.

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