Представители МПА СНГ будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане
Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) будут наблюдать за внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября 2024 года.
Информацию об этом распространила пресс-служба МПА СНГ, сообщает Day.Az.
Согласно информации, группу наблюдателей от МПА СНГ возглавит вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
Его кандидатура была предложена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на заседании Совета ПА СНГ.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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