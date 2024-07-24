Захарова о переговорах Азербайджана и Армении

Россия готова и далее предоставлять свою площадку для переговоров Азербайджана и Армении в двустороннем формате.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва обязывалась всячески содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией, добавив, что объемы и формы такого содействия должны быть приемлемы для всех сторон.

"Россия готова и далее предоставлять свою площадку для переговоров сторон в двустороннем формате. Рассматриваем заключение сбалансированного соглашения между двумя нашими союзниками как основу архитектуры мира", - сказала Захарова.

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