Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Азербайджанской Республике Христос Каподистриас встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом предоставили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая в этом году пройдет в Азербайджане. В то же время на встрече были обсуждены вопросы охраны окружающей среды и возможности будущего сотрудничества между двумя странами.

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