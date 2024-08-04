Отставка президента - единственный выход для Франции

"Президент Франции Макрон проиграл выборы, а его правительство ушло в отставку. Однако он продолжает управлять страной. Как такое возможно?".

Как передает Day.Az, об этом пишет германская газета "Berliner Zeitung".

Президент Франции Эммануэль Макрон явно проиграл последние выборы. Около семи недель назад правое "Национальное объединение" (НОД) Марин Ле Пен получило на европейских выборах вдвое больше голосов, чем лагерь президента. А чуть более трех недель назад левый альянс "Новый народный фронт" (NFP) получил больше всего мест на парламентских выборах. Несмотря на это, Макрон продолжает управлять страной как ни в чем не бывало - как такое возможно? Макрон объявил, что не будет назначать новое правительство до окончания летних Олимпийских игр - он не уточнил, до какого именно времени. Это законно, поскольку французская конституция не устанавливает крайнего срока, когда президент должен назначить нового главу правительства после парламентских выборов. Однако президент пренебрегает всеми демократическими традициями, согласно которым парламентская группа, набравшая наибольшее количество голосов, всегда возглавляет правительство немедленно.

Макрон утверждает, что левые имеют лишь относительное большинство и поэтому победителя выборов нет. Он ссылается на то, что у его собственного лагеря не было абсолютного большинства после выборов 2022 года, однако они смогли сформировать кабинет министров. Сейчас аналогичная ситуация сложилась у NFP, который предложил Люси Кастет в качестве премьер-министра.

Действия Макрона в дипломатической сфере также вызывают критику. На этой неделе он сменил дипломатический курс Франции, заявив о поддержке марокканского плана автономии Западной Сахары, что вызвало протесты Алжира и критику экспертов по конституционному праву.

Многие юристы считают, что текущая ситуация может привести к политическому тупику. Эксперт по конституционному праву Александр Гиг предположил, что временное правительство Макрона может столкнуться с вотумом недоверия во время обсуждения бюджета, что создаст абсурдную ситуацию. Возможным выходом из кризиса Гиг видит отставку Макрона и проведение новых президентских выборов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!