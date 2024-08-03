ЦИК подготовила буклет «Память о дне выборов», посвященный выборам в Милли Меджлис

В связи с назначенными на 1 сентября 2024 года досрочными выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках образовательной программы для участников выборов различных категорий подготовила буклет "Память о дне выборов". статусы.

Как сообщили Day.Az в отделе СМИ и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии, целью проекта является повышение осведомленности членов участковых избирательных комиссий о процедурах дня выборов и дальнейшее совершенствование их деятельности.

В публикации четко, подробно и всесторонне разъясняются все процедуры, включая роли и обязанности членов участковых избирательных комиссий в день выборов, открытие избирательного участка, меры в часы голосования, исключительные обстоятельства в процессе голосования, закрытие избирательного участка, подсчет голосов и оформление официальных протоколов об определении результатов голосования.

Буклет "Память о дне выборов", подготовленный на основании положений Избирательного кодекса, инструкций, разъяснений, правил и других нормативных документов, утвержденных Центральной избирательной комиссией, был вручен членам окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателям и другим заинтересованным лицам.

Буклет "Память о дне выборов" можно получить в нижестоящих избирательных комиссиях, а также на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (www.msk.gov.az).