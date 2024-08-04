https://news.day.az/politics/1679620.html Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеоролик на основе информации, опубликованной на прошлой неделе.
Day.Az представляет этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре