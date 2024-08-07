Завершена выдача открепительных удостоверений участковым комиссиям в связи с выборами в парламент Азербайджана

Завершен процесс выдачи окружными избирательными комиссиями открепительных удостоверений для голосования участковым избирательным комиссиям в связи с назначенными на 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в соответствии со статьями 101.1, 101.2 Избирательного кодекса процесс выдачи открепительных удостоверений (удостоверений для голосования) окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям должен быть завершен не позднее чем за 25 дней до дня голосования.

Этот процесс охватил период до 7 августа 2024 года.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Напомним, что проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными парламентскими выборами начнется с 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.

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