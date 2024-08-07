Обеспечена экстрадиция в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске

Обеспечена экстрадиция в Азербайджан еще одного лица, находящегося в международном розыске.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Амирова Рашада Аршад оглу в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года.

"В связи с тем, что по уголовному делу, начатому в следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района города Баку,, выявлены основательные подозрения в совершении Рашадом Амировым мошенничества с причинением значительного ущерба, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен международный розыск.

Рашад Амиров был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан 06.08.2024 года в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана", - говорится в сообщении ведомства.

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