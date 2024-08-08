Армения становится колонией Франции – в обмен на некачественные услуги

Что нужно знать об атомной индустрии Франции? Последний раз сами для себя французы строили реактор еще в 1999 году, то есть двадцать пять лет назад. Об этом следует напомнить соседям, намеренным пригласить Францию в качестве подрядчика для строительства новой АЭС.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По его словам, Франция строит реакторы третьего поколения в Китае и Финляндии. Но настолько плохо, что лучше бы она этого не делала. Масса технических недостатков, нечеткие сроки, возрастающая стоимость проектов. Все это пришлось испытать на себе финским и китайским заказчикам.

"О четвертом поколении реакторов Франция даже не ведает", - заметил Ибрагимов.

По его мнению, Армения выбрала Францию по чисто политическим мотивам. А значит, она должна быть готова к последствиям. Вряд ли в Ереване взвешивают все за и против, считает политолог.

"Армянским "стратегам" было бы полезно поинтересоваться проблемами французских реакторов, построенных в Финляндии и КНР. Строительство атомного реактора - это само по себе очень сложное дело, а французские подрядчики еще более усложнили его. Реактор для АЭС в Финляндии превратился в долгострой, а проблемы на уже запущенной станции не заканчиваются по сей день. Кроме того, для Армении очень актуальна такая проблема, как логистика. В этой стране, наверное, не в курсе, что оборудование для таких проектов перевозится по железной дороге. Как Франция будет обеспечивать логистику для проекта реактора в Армении, представить сложно.

Кстати, Турция уже предупредила армянскую сторону о том, что участие Франции в атомном проекте еще более обострит имеющиеся претензии к состоянию Мецаморской АЭС и уровню ее безопасности. Это значит, что с логистикой через Турцию, даже если откроются границы, будут проблемы.

Я бы сказал, что Франция фактически обрела новую колонию в лице Армении. Причем, в обмен на низкокачественные услуги", - сказал Ровшан Ибрагимов, пошутив, что, похоже, Азербайджану придется спасать от французского неоколониализма и Армению.

Лейла Таривердиева