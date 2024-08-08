https://news.day.az/politics/1680593.html Совершенствуется боеспособность механизированных подразделений Сухопутных войск Азербайджана - ВИДЕО
Совершенствуется боеспособность механизированных подразделений Сухопутных войск Азербайджана - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год, с механизированными подразделениями Сухопутных войск Азербайджана проводятся тактические учения с боевой стрельбой.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.
"В ходе учений, проводимых на общевойсковом полигоне, основное внимание уделяется совершенствованию знаний и навыков экипажей.
В армии Азербайджана продолжаются меры по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне и повышению профессионализма личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
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