Совершенствуется боеспособность механизированных подразделений Сухопутных войск Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с механизированными подразделениями Сухопутных войск Азербайджана проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В ходе учений, проводимых на общевойсковом полигоне, основное внимание уделяется совершенствованию знаний и навыков экипажей.

В армии Азербайджана продолжаются меры по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне и повышению профессионализма личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

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