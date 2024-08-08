Проводятся тренинги для предотвращения негативных случаев на выборах

Миллионы людей участвуют в выборах по всему миру и в этом процессе никто не застрахован от неприятных ситуаций.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на предстоящих выборах в Милли Меджлис (парламент).

По его словам, проводятся тренинги просветительского характера для предотвращения негативных случаев на выборах.

"Роль органов СМИ в этой деятельности неоспорима. Медиа-субъекты порой использовали сенсационные моменты, чтобы повысить свою популярность. Не нужно опасаться возникновения неприятных ситуаций. На мероприятии, в котором участвуют миллионы человек, не исключены и такие ситуации. Просто надо будет оперативно принимать решение на месте", - сказал глава ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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