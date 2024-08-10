ЦИК Азербайджана опубликовал список кандидатов в депутаты по избирательным округам

Опубликован список зарегистрированных кандидатов на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по избирательным округам.

Как передает Day.Az, список кандидатов в депутаты размещен на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что согласно статьям 26.2.5 и 148.5 Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия должна обеспечить опубликование списка зарегистрированных кандидатов по избирательным округам не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. В связи с внеочередными парламентскими выборами это охватывает период до 12 августа 2024 года.

Ознакомиться с этим списком можно, перейдя по этой ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2024.aspx?i=4

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