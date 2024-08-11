Автор: Назрин Абдул,

Azernews

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Азербайджан по-прежнему твердо придерживается своей приверженности развитию тесного сотрудничества со странами Центральной Азии, с которыми его связывают глубокие культурные, исторические и ценностные связи. Укрепление этих связей является краеугольным камнем внешней политики Азербайджана. Для достижения этой цели Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на днях посетил Казахстан по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для участия в значимой встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Успешная внешняя политика Азербайджана значительно усилила его интеграцию в международное сообщество. Примечательным недавним событием стало участие главы нашего государства во встрече высокого уровня в Астане 3 июля, где он взаимодействовал с лидерами Китая, Турции, России, Пакистана и Казахстана.

Участие Президента Ильхама Алиева в подобных международных форумах подчеркивает его влиятельное лидерство и уважение, которым пользуется Азербайджан на мировой арене. Это уважение является прямым результатом его стратегической и дальновидной политики, которая превратила нашу страну в надежного партнера и ключевого регионального и международного игрока, способствующего миру, безопасности и расширению сотрудничества.

Растущее влияние Азербайджана было еще раз подчеркнуто приглашением на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во второй раз подряд. Участие Президента Ильхама Алиева в этом престижном мероприятии отражает высокий авторитет, которым глава государства имеет на международном уровне. Ранее лидер Азербайджана присутствовал на саммите ШОС в Самарканде, Узбекистан, в сентябре 2022 года.

ШОС, созданная в 2001 году в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном, в настоящее время включает девять государств-членов, три государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, включая Азербайджан. На Самаркандском саммите 2022 года начался процесс перехода Беларуси в полноправное членство.

Исторические и культурные связи между Азербайджаном и Центральной Азией составляют основу их сотрудничества, что делает всестороннее развитие отношений естественным прогрессом. Вместе Азербайджан и Центральная Азия - регионы с быстро растущей экономикой, демографией и геополитическим влиянием - представляют собой регион растущей стратегической важности в глобальной политике.

Государства Центральной Азии также уделяют приоритетное внимание своим отношениям с Баку, близким и братским народом. В годы Отечественной войны и после нее эти страны поддержали правое дело Азербайджана и продолжают вносить свой вклад в восстановление освобожденных территорий. Осязаемыми примерами такой поддержки являются дар Узбекистана школы Мирзо Улугбека, недавнее открытие в Казахстане творческого центра Курмангазы и продолжающееся строительство средней школы в Агдаме в Кыргызстане.

Укреплению связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии способствуют личные отношения между главами государств, которые играют решающую роль в повышении этих двусторонних отношений до подлинного стратегического партнерства.

В последние годы отмечен заметный рост обменов на высоком уровне между двумя регионами, что заложило прочную основу для расширения и углубления сотрудничества. Только за последние два года Президент Ильхам Алиев посетил Центральную Азию 16 раз, а лидеры стран Центральной Азии ответили взаимностью 15 визитами в Азербайджан, подчеркнув крепкий характер этих двусторонних отношений.

Эволюция отношений Азербайджана с Центральной Азией обусловлена ​​стратегическими соображениями, особенно жизненно важной ролью транспортных коридоров в укреплении этих связей. Частые визиты главы нашего государства в Центральную Азию и его участие в качестве почетного гостя в региональных организационных мероприятиях подчеркивают динамичный и растущий характер отношений Азербайджана с этими странами. Присутствие Президента Ильхама Алиева на саммитах государств-членов ШОС, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), консультативных встречах лидеров Центральной Азии и других региональных мероприятиях в последние годы отражает растущий интерес и приверженность Азербайджана к этому региону.

Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии процветает как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, о чем свидетельствует успешное сотрудничество в рамках таких организаций, как Тюркский совет, ШОС, Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), Содружество Независимых Государств (СНГ), и Организация исламского сотрудничества (ОИК). На международной арене эти страны взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, согласовывают свои инициативы в рамках международных организаций.

В контексте расширения связей с тюркскими государствами 6 июля в Шуше прошел неформальный саммит Тюркского совета, завершившийся подписанием "Шушинской декларации". Эта декларация подчеркивает важность использования всего потенциала тюркских государств в различных секторах, включая политику, экономику, транспорт, оборону, гуманитарную помощь, образование и культуру.

Декларация направлена ​​на ускорение интеграции тюркских государств и расширение их торговых отношений с особым упором на увеличение доли внутритюркской торговли в общем объеме торговли между этими странами.

Значительный прогресс достигнут также в торгово-экономических отношениях между Азербайджаном и странами Центральной Азии. В 2023 году объем торговли между Азербайджаном и этими странами достиг примерно 1,4 миллиарда долларов. Совокупный ВВП тюркских государств превышает 4,7 триллиона долларов, при этом более 90% их торговли осуществляется за пределами тюркского мира, что способствует развитию мировой торговли. Ожидается, что совместные инвестиционные фонды, налоговые льготы и усилия по содействию торговле и цифровизации процессов будут способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

Следует также отметить успешное сотрудничество в рамках программы ООН СПЕКА. СПЕКА, инициированная в 1998 году Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), поддерживает страны с переходной экономикой Центральной Азии. Азербайджан присоединился к программе в 2002 году и с тех пор провел различные сопутствующие мероприятия, еще больше интегрируясь в региональную экономическую структуру.

Транспорт и логистика представляют собой еще одну ключевую область сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией. Азербайджан значительно развил свою транспортную инфраструктуру, зарекомендовав себя как жизненно важный транспортно-логистический узел в Евразийском регионе. Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", является ярким примером этого развития, связывая Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу через Каспийское море.

Стратегическое географическое положение Азербайджана служит мостом для Центральной Азии, соединяющим Южный Кавказ, Черное море, Восточную Европу и Средиземноморский бассейн. Роль Азербайджана как транзитного коридора между Европой и Азией дополняет усилия азиатских стран по диверсификации торговых маршрутов и расширению региональных связей.

Транспортное сотрудничество между Азербайджаном и Центральной Азией приобрело новое значение, а Средний коридор стал ключевым транспортным и логистическим маршрутом. В 2023 году по этому коридору было перевезено почти 2,8 миллиона тонн грузов, что на 86% больше, чем в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году объем грузов превысит 4 миллиона тонн, а к концу года планируется отправить около 250 блок-контейнерных поездов. года.

Только за первое полугодие 2024 года объем грузов, перевезенных по "Среднему коридору", увеличился на 65%, достигнув 2,1 млн тонн.

Учитывая недавние геополитические события, "Средний коридор" стал кратчайшим и наиболее удобным маршрутом, соединяющим Центральную Азию с Европой через Каспийское море. Расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, увеличение годовой пропускной способности Алятского международного торгового порта до 25 миллионов тонн, рост торгового флота Азербайджана на Каспийском море, а также инфраструктурные проекты в странах Центральной Азии еще больше повысили значение и привлекательность Среднего коридора. За последние пять лет объем перевезенных грузов по этому маршруту увеличился более чем на 110%, при этом в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост грузовых перевозок более 15% и транзитных перевозок более 20%. период прошлого года.

Азербайджан и страны Центральной Азии продолжают успешно сотрудничать во многих отраслях экономики. Недавней вехой в этом сотрудничестве стало совместное принятие важного соглашения об экспорте "зеленой энергии" Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Это соглашение фокусируется на обмене энергией, ориентированном на возобновляемые источники энергии. 6 августа Азербайджан принял участие в первой встрече министров энергетики стран Центральной Азии в Астане. Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым также приняла участие в трехсторонней встрече по проекту интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

В ходе этих обсуждений замминистра подчеркнул политическую волю глав государств к углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества и объявил о планах проведения "Форума энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана" в рамках COP29.

В ходе обсуждений также обсуждался вопрос создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа" и намечены дальнейшие шаги на будущее. Был согласован проект соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, выбрана итальянская компания CESI для подготовки технико-экономического обоснования, а также достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний участвующих стран. страны.

Эти события подчеркивают огромный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Сегодня Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, выступая в качестве жизненно важной транзитной страны и надежного партнера для Центральной Азии и за ее пределами, связывая Восток и Запад.