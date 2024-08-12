Иран и Израиль в центре внимания, Армянские медиа в роли провокаторов

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как распространяют дезинформацию, преследуя цель столкнуть Израиль, Иран и Азербайджан.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Ни для кого не секрет, что армянские СМИ на протяжении многих лет распространяют различного рода дезинформацию и становятся ведущим инструментом в осуществлении всевозможных провокаций. Бывший карабахский конфликт был донесен до западной аудитории по-иному в результате постоянных усилий армянских медиа, превратившихся в желтую прессу.

Хотя отношения между Ираном и Арменией всегда были близкими, иногда отношения между двумя сторонами направлены на создание определенных беспорядков в регионе. Например, Ереван, отношения которого с Тель-Авивом не столь приятны и близки, неоднократно демонстрировал свою зависть к глубоким связям официального Баку. Возможно, на этот раз Ереван, не выдержавший страданий от тех же чувств, прибег к несколько иному методу.

Вчера в армянских СМИ от имени Ирана было упомянуто, что новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан "планирует атаковать "базы" Израиля в Азербайджане". Заголовок был направлен на Баку, чтобы привлечь внимание.

Поскольку официального источника, подтверждающего информацию, обнаружено не было, нам пришлось еще раз просмотреть информацию в армянских СМИ. В статье можно увидеть много непонятных моментов. Трудно понять, хочет ли Армения этим заголовком спровоцировать Азербайджан или пытается в своей статье дискредитировать Иран.

Например, в первом абзаце говорится: "Масуд Пезешкиан предлагает нанести удар по секретным израильским базам в странах, соседних с Ираном".

В следующем абзаце говорится: "Пезешкиан опасается, что любое прямое нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия".

Распространяя подобный фарс, Армения преследует две цели. Во-первых, она пытается раздражать Азербайджан, во-вторых, хочет показать, что Иран бессилен перед Израилем и не способен ни на какую инициативу, кроме слов.

Что касается вопроса о названии иранским руководством Азербайджана, то официальные источники Тегерана не упомянули об этом никакой информации.

Отметим, что вчера Масуд Пезешкиан заявил, что прямая война с Израилем приведет к серьезным последствиям, и призвал КСИР сделать шаг назад. Информация опубликована в Telegram-каналах. Кроме того, какая-либо позиция Ирана в отношении Азербайджана в том виде, в котором она указана на армянских сайтах, в других источниках не раскрыта. Армянская пресса пытается создать провокацию между несколькими странами, подходя лишь со своей узкой точки зрения.