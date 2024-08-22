"Карабахский клан" как роковой фактор внутренней и внешней политики Армении

Автор: Теодор Дечев, эксперт, доцент, преподаватель в Высшей школе по безопасности и экономике (HSSE) в городе Пловдив (Болгария), член Американской социологической ассоциации (ASA) и Болгарской ассоциации политических наук (BAPS).

Никол Пашинян, пожалуй, первый лидер Армении, не относящийся ни к диаспоре, ни к "карабахскому клану". Возможно, в этом причина его противостояния с обоими. Как известно, премьер-министр Армении находится в напряженных отношениях с диаспорой, а "карабахский клан" оппонирует ему внутри страны. После переезда в Армению карабахских армян, эта прослойка граждан стала использоваться "карабахским кланом" против избранных властей. И Пашинян уже не скрывает своего недовольства этим фактом. Недавно он направил меседж Роберту Кочаряну, Сержу Саргсяну и последнему "президенту" Карабаха Шахраманяну, предупредив не использовать карабахских армян в своих клановых целях.

Опасения Пашиняна вполне обоснованы. В свое время "карабахский клан" захватил власть в Армении, которую удерживал целых двадцать лет.

"Карабахский клан" берет свое начало в комсомольской элите бывшей НКАО, к которой принадлежали два президента Республики Армения - Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Тот факт, что Левон Тер-Петросян не принадлежал к "карабахскому клану", постоянно влияло на его политическую деятельность, а его желание заключить мир с Азербайджаном стало причиной потери президентского поста в начале февраля 1998 года. Предметом обсуждения и отдельного анализа, который, безусловно, был бы чрезвычайно поучительным, должна стать история попытки Левона Тер-Петросяна помириться с Азербайджаном и его отставки, которая привела к власти в Армении на двадцать лет "карабахский клан" при последовательном президентстве Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Однако здесь речь в основном идет о роли самого "карабахского клана", поэтому ограничимся освещением карьеры Кочаряна и Саргсяна, чтобы было понятно, в какой степени роль людей, связанных с армянским сепаратизмом в Карабахе, оказывается ключом к судьбе всей Армении.

И Роберт Кочарян, и Серж Саргсян входят в число лидеров сепаратистского движения в Карабахе. Там они занимали различные руководящие и первостепенные позиции и должности. Однако они не ограничились своей политической деятельностью в непризнанной "НКР", а довольно быстро оказались во главе самой Республики Армении.

В марте 1997 года Роберт Кочарян стал премьер-министром Республики Армения. С февраля 1998 года, после отставки Левона Тер-Петросяна, он был временным президентом страны до проведения выборов. Возможно, его первым действием (с 9 февраля 1998 года) в качестве временного президента была легализация запрещенной тогда партии "Дашнакцутюн" - исторической армянской партии, сочетающей социалистические принципы с крайним национализмом и террористической практикой.

Роберт Кочарян был президентом Армении два срока - с марта 1998 года по апрель 2008-го, а до этого три года был "президентом" так называемой "НКР", которая так и не была признана никем, даже самой Арменией.

Серж Саргсян был выбран президентом Армении в феврале 2008 года. Его главным оппонентом на выборах был первый президент Армении - Левон Тер Петросян, который решил баллотироваться после двух мандатов Роберта Кочаряна. Саргсяна обвинили после выборов в массовых фальсификациях и манипулировании выборами, а сторонники его оппонентов организовали массовые акции протеста в Ереване. Оппозиция избранию Саргсяна была подавлена Кочаряном, который 1 марта 2008 года ввел чрезвычайное положение, продлившееся три недели.

До своего выбирания президентом Армении, Серж Саргсян накопил огромное портфолио назначений в так называемых "силовых структурах". В сепаратистском образовании он тоже занимал различные "должности", но мы не будем здесь их касаться, потому что по этому поводу в биографии этого деятеля много неясностей. Единственно напомним, что он был "министром обороны". Затем перебрался в Армению, где начал карьеру с поста главы Государственного комитета национальной безопасности. После объединения двух министерств, он еще три года проработал министром внутренних дел и национальной безопасности Армении. Затем был назначен главой администрации президента Армении, а через короткое время стал секретарем Совета национальной безопасности при президенте. До занятия президентского поста он побывал министром обороны и премьер-министром. Президентский пост Саргсян занимал два срока и был устранен от власти Николом Пашиняном.

На этом власть "карабахского клана" завершилась.

Надо сказать, что до своего избрания президентом Армении Серж Саргсян прошел "большой путь", в чем ему помог солидный комсомольско-партийный "бэкграунд". Такой же 2послужной список" имеется и у Роберта Кочаряна. карьеры как Роберта Кочаряна, так и Сержа Саргсяна.

С 1981 по 1985 год Кочарян служил на различных должностях в горкоме Ленинского комсомола (ВЛКСМ) в Ханкенди. Дослужился до должности второго секретаря горкома ВЛКСМ. В 1986 году стал инструктором уже горкома КП Азербайджанской ССР, а потом два года "служил" секретарем партийной организации Карабахского шелкового комбината. До начала конфликта в 1988 году он продолжал двигаться по партийной лестнице.

Кочарян и Саргсян, как и весь комсомольский актив бывшей НКАО, сыграли большую роль в событиях периода 1988-1994 годов. В ходе почти молниеносной радикализации армянского населения в бывшей НКАО, неожиданно весь комсомольский актив оказался вооруженным до зубов оружием, произведенным в тогдашней Чехословацкой Социалистической Республике. Гораздо позже станет ясно, с чем связано это, на первый взгляд, странное явление.

Дело в том, что в рамках "разделения труда" между спецслужбами стран Варшавского договора, "товарищам" из Праги и Братиславы была поставлена задача поддерживать связи с "Красными бригадами" в Италии и с Организацией освобождения Палестины (ООП), боевики которой долгое время проживали в Ливане, в том числе в столице страны Бейруте. Между "Красными бригадами" и ООП существовал определенный обмен и оборот оружия чехословацкого производства, поставляемого чехословацкими "кураторами" этой организации.

Однако никто в социалистической Чехословакии не мог предвидеть, что одними из ближайших союзников палестинцев в Бейруте были и, вероятно, остаются армянские вооруженные городские ополченцы (так называемая армянская милиции). Через них и, соответственно, через армянскую диаспору часть чехословацкого оружия, поставляемого борцам с капитализмом в Италии и с "сионистским империализмом" в Ливане, оказывалась на советской территории в Карабахе, чтобы сыграть там роковую роль.