Мастера фейковых новостей: как на самом деле работают армянские СМИ

Автор: Фатима Латифова,

Azernews

Армения как страна не может сравниться с Азербайджаном. Она подтвердила это и на поле боя во время 44-дневной войны 2020-го года. Еще один момент, который был подтвержден, заключается в том, что обвинения и угрозы Армении являются необоснованными заявлениями, сделанными из-за ширмы. Во время войны чиновники Министерства обороны Армении распространяли ложную информацию о количестве потерь в азербайджанской армии, стремясь уменьшить панику и хаос, царящие среди армянского населения и военных.

После окончания войны и начала мирных переговоров армянские СМИ, напротив, продолжали обвинять Азербайджан в распространении "фейковых" новостей. В марте этого года армянские Telegram-каналы распространили информацию о том, что Азербайджан отправляет военные грузы в Украину. Создавалось впечатление, что армянская сторона, отношения которой с Россией ухудшились, пытается втянуть в такую ​​же ситуацию и Азербайджан, утверждая, что Баку якобы вовлечен в украинско-российскую войну.

Следует отметить, что армянские СМИ продолжают публиковать подобного рода фейки, к примеру, об "использовании территории Азербайджана в военных целях против третьего государства". Таким образом Ереван пытается создать вражду между Азербайджаном и странами, с которыми у Армении не ладно идут отношения.

Вчера один из армянских сайтов утверждал, что Азербайджан вмешивается в израильско-палестинский конфликт и даже отправляет оружие Израилю якобы в целях запугивания Ирана.

Было бы интересно узнать официальную позицию Еревана относительно деятельности подобных сайтов. Учитывая то, как всего три месяца назад в регионе были актуальны мирные переговоры, цель спровоцировать Азербайджан такими обвинениями остается неясной. Что касается вопроса Израиль-Палестина-Иран, позиция Азербайджана кристально ясна. Баку уделяет приоритетное внимание развитию отношений со всеми странами. Азербайджан признает Палестину как государство и поддерживает мирное разрешение конфликта. Кроме того, сотрудничество с Израилем также имеет особое значение для Баку. Ни одна третья страна, особенно лицемерное правительство Армении, не имеет права задавать вопросы Азербайджану по этому вопросу. Попытка запятнать имидж Баку такими ложными новостями является всего лишь отражением отчаянного положения Армении.

Важно отметить, что предпринимая шаги, подрывающие мирный процесс, провоцируя провокации на границе и пытаясь привлечь внимание необоснованными обвинениями в СМИ, Ереван не добьется никакого прогресса. В настоящее время в результате своей ошибочной политики администрация Пашиняна получает небольшие подачки от Запада и становится марионеткой иностранного влияния в регионе. Учитывая, что армянские СМИ когда-то изображали детей, пострадавших в результате землетрясения, как жертв Карабахской войны, было бы нереалистично ожидать, что они примут ответственную новостную политику сейчас. Однако распространение такой крайней лжи и попытка разжечь региональную напряженность без каких-либо доказательств является смелым шагом даже для трусливого правительства Армении. Понятно, что, как и в политической, военной и других областях, Армения также выполняет заказы иностранных влияний и в медиасфере.

Похоже, поражение в Карабахской войне оказалось недостаточным для того, чтобы Ереван осознал свои ошибки и принял правильные решения. Армянские СМИ все еще пытаются спровоцировать Азербайджан, распространяя ложную информацию и утверждая, что Баку якобы влияет на напряженные отношения между Израилем и Ираном. Чего Армения надеется этим добиться, неясно.

Иногда, выполняя приказы Запада, правительство Армении забывает, в каком регионе оно находится. Пока Азербайджан борется за мир и безопасность на Южном Кавказе, Ереван все еще предпринимает попытки провокаций, будь то в СМИ, дипломатии или на поле боя. Однако не следует забывать, что любой конфликт в этом регионе затронет все страны, не минуя инициатора.