Мазахир Панахов назвал число международных наблюдателей на парламентских выборах

Названо количество международных наблюдателей, зарегистрированных в связи с внеочередными выборами в Милли Медлис (парламент) Азербайджана на данный момент.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сообщил, что их число достигло 300.

Отметим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов 13 августа встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис.

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