https://news.day.az/politics/1682112.html Сколько избирательных участков будет на освобожденных территориях?
Сколько избирательных участков будет на освобожденных территориях?
В целях повышения эффективности работы системы электронных заявок на признание квалификаций, полученных в зарубежных странах, и обеспечения удовлетворенности граждан в указанной системе регулярно проводятся технические работы.
Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.
Было отмечено, что прием новых заявлений через систему электронных заявок приостанавливается с 15 августа по 01 сентября 2024 года.
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