Пашинян согласен обратиться вместе с Азербайджаном о роспуске МГ ОБСЕ?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, согласен ли Пашинян обратиться вместе с Азербайджаном о роспуске МГ ОБСЕ.

Day.Az представляет публикацию:

Похоже, что Армения принимает одно из условий, выдвинутых Азербайджаном для подписания мирного договора между двумя странами. По крайней мере, МИД Армении сегодня впервые на это намекнул.

"Армянская сторона может рассмотреть вопрос о продолжении Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора", - заявили в ведомстве армянским журналистам.

Азербайджан неоднократно говорил о том, что Баку и Ереван должны совместно обратиться в ОБСЕ с требованием распустить Минскую группу за ненадобностью. "Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна", - заявлял об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!