Автор: Асиф Мехман

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17 августа в США состоится открытие Дома Азербайджана.

Он будет открыт в городе Александрия, штат Вирджиния, и это станет одним из важнейших событий для проживающей в Штатах азербайджанской диаспоры.

Сегодня, когда позади армяно-азербайджанский конфликт, полностью восстановлен суверенитет Азербайджана, качественно изменилось позиционирование азербайджанской диаспоры за рубежом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что хочет видеть представителей азербайджанской диаспоры успешными в тех странах, где они проживают. "В настоящее время число азербайджанцев, проживающих за рубежом, составляет миллионы. Конечно, они являются гражданами стран, в которых проживают. Мне очень хочется, чтобы они добились еще более высоких позиций в странах проживания. Чтобы играли еще более активную роль в их общественной, политической, экономической жизни", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на IV Съезде азербайджанцев мира.

Активная диаспора - это важный фактор, позволяющий укреплять международный имидж страны, налаживать и укреплять горизонтальные связи между представителями бизнеса, общественности, научных, культурных и других сообществ. Эта общественная дипломатия зачастую оказывается ничуть не менее эффективной, чем дипломатия традиционная. Азербайджанцы, живущие за рубежом, будут принимать активное участие в жизни стран своего проживания, становиться знаковыми фигурами в деловой, общественной, культурной жизни этих стран, достигать успехов в самых разных областях, а сегодняшние победы нашей страны придадут им больше уверенности. Теперь они - представители страны-победительницы, и это восприятие способствует еще большей активности наших соотечественников, еще большему вовлечению в жизнь стран, в которых они проживают. Способствование решению этих задач - один из приоритетов деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, поставленных перед ведомством Президентом Ильхамом Алиевым.

Очень важно, чтобы сильная азербайджанская диаспора могла успешно противостоять продолжающейся, к сожалению, агрессивности армянских диаспорских организаций за рубежом. Это особенно актуально для Соединенных Штатов, где традиционно сильны позиции армянского лобби. Не нужно забывать, что печально известная 907-я поправка, действие которой до сих пор не отменено в отношении Азербайджана, была принята именно из-за активности армянского лобби в США.

В США также планируется открытие ряда информационных ресурсов наших соотечественников. Эти сайты станут центрами коммуникации для азербайджанцев за рубежом. Эти информационные ресурсы повысят интеграционные возможности наших соотечественников в странах их проживания. Также планируется, что вокруг этих сайтов сформируются профессиональные хабы, где азербайджанцы, живущие в разных странах мира, смогут объединяться по профессиональному признаку, общаться и обмениваться опытом. Кроме того, с помощью этих информационных ресурсов наши соотечественники будут получать последние новости о диаспорской жизни, там будет представлена обширная информация о жизни, достижениях, искусстве, туристическом потенциале Азербайджана и многом другом.

Кроме того, в ближайшее время ожидается проведение ряда встреч с представителями азербайджанской диаспоры Соединенных Штатов. Ожидается, что эти встречи пройдут в Вашингтоне, Вирджинии и Иллинойсе. Участники мероприятий смогут представить свои идеи, обменяться мнениями об актуальных для азербайджанской диаспоры вопросах.