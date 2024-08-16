Какой командир, такая и армия

Автор: Лейла Таривердиева

Недавно один из армянских Телеграмм-каналов опубликовал результаты закрытого опроса, проведенного среди военнослужащих Армении. Результаты опроса многих шокировали. Уточним - шокировали армянских диванных патриотов, никогда не нюхавших пороху.

Итак, только 15 процентов армянских военнослужащих готовы участвовать в реальных боевых действиях. Только около 20 из них умеют пользоваться оружием. Две трети опрошенных считают, что армия слабо готова к отражению внешней агрессии. Лишь 25 процентов военнослужащих считают высоким авторитет командиров, еще меньше уверены в компетентности Генштаба, и уж совсем немногие - только 18 процентов называют компетентным верховного главнокомандующего ВС.

Как тут не вспомнить совершенно противоположные результаты опроса, проведенного международным исследовательским центром Gallup в начале года. По его итогам оказалось, что самым высоким боевым духом в мире обладают в Армении - целых 95,7 процента опрошенных граждан этой страны заявили, что готовы воевать за Армению, если будет война. Что интересно, этот показатель по Армении всегда был высок. За несколько лет до Второй карабахской войны тот же Gallup проводил аналогичный опрос и выявил 72 процента готовых сражаться армян. Правда, непонятно, куда девалась эта доблесть и воинственность потом, когда армянские военнослужащие толпами бежали с фронта. В стране, показывающей столь высокие результаты, такого быть не должно. Например, по Азербайджану результат в том же опросе был 85 процентов, и он полностью оправдался на поле боя - среди азербайджанских военнослужащих не было ни одного дезертира. В Армении же после войны было заведено более 10 тысяч уголовных дел по фактам дезертирства. Для такой маленькой страны и такой маленькой армии это просто катастрофа.

Помнится, год назад супруга премьер-министра Пашиняна Анна Акопян заговорила о 10 тысячах дезертиров в армянской армии, и вслед за этим на нее обрушился гнев диванных патриотов, оппозиции, "карабахского клана" и прочих отбросов общества. До Второй карабахской войны в Армении и проармянских зарубежных кругах поддерживался миф о "непобедимости" армянского "воина света", о высочайшем уровне боевого духа и патриотизма в армии и так далее. 44-дневная война сломала эти иллюзии.

Анну Акопян обвинили в аморальных попытках унизить армянский народ и опорочить армянскую армию. Между тем, Акопян всего лишь озвучила официальные данные, и насчитали столько дезертиров не в Баку, а в самой Армении. "Воины света" начали дезертировать практически с первых дней войны. Наверное, среди них не было тех "патриотов", что вошли в 72 процента опрошенных Gallup.

Могут возразить, мол, респонденты соцопроса обязались воевать за Армению, а не за Карабах. Это было бы логичное возражение, но почему-то никто из соседей не рискнул его произнести. Ведь это было бы признанием того, что ВС Армении воевали на чужой земле, на аннексированных их страной территориях другого государства.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Наконец-то наши соседи стали выдавать показатели, отвечающие реалиям. Ответы отражают ту ситуацию, которая имеет место на самом деле. Те 15 процентов военнослужащих, которые хотят воевать... Кстати, еще надо разобраться, кто они. Скорее всего, это те, кто в боевых действиях никогда не участвовал и не видел, с чем столкнулась армянская армия во время 44-дневной войны.

В том, что только 20 процентов из опрошенных военных умеют пользоваться оружием, тоже нет ничего удивительного. Думаю, этот показатель будет и дальше сокращаться. Армения сейчас ускоренно заключает контракты на закупку современных вооружений. Но закупить оружие это одно, а уметь им пользоваться - совсем другое. Чтобы осваивать закупаемое вооружение, необходимо проводить подготовку, стрельбы, учения, повышать профессионализм, как это делается в Азербайджанской армии. Американские инструктора при Минобороны не помогут Армении решить эту проблему.

Что касается "отражения агрессии", то я даже не знаю, кто угрожает Армении. По-моему, она сама себе угрожает. Азербайджан достаточно ясно дал понять, что признает территориальную целостность этой страны, предложил ей мир и нападать на нее не собирается. Наша страна пересмотрит эту позицию только в том случае, если Армения сама нас вынудит это сделать своим поведением.

Не вижу ничего удивительного в низком авторитете командирского состава и в недоверии к Генеральному штабу. При нездоровой морально-психологической атмосфере в армянской армии, при том уровне неуставных отношений и коррупции, которые имеют место, об авторитете командирского состава речи быть не может. Офицеры должны быть примером для солдат. А какой пример могут подать такие командиры?

Идем дальше. Верховный главнокомандующий ВС это особая позиция для любой страны. Не думаю, что даже военные в Армении воспринимают Никола Пашиняна в этом качестве. Та политика, которую проводит верховный главнокомандующий ВС Армении, предусматривает милитаризацию без развития самих вооруженных сил. Напичкать армию оружием не означает сделать ее сильнее. Кроме того, он постоянно ставит в тупик и внутриармянские, и региональные процессы. Этот политик не имеет какой-то определенной позиции и пытается по старой традиции Еревана балансировать. Все еще являясь членом ОДКБ, Армения проводит учения с НАТО. Пашинян делает все, чтобы Россия не доверяла Еревану, но и полного доверия Запада заслужить ему тоже не удается. Все эти игры привели к тому, что западные опекуны Армении стали нежеланными игроками в регионе, что никак не укрепляет позиции Пашиняна. Его внешнюю политику можно назвать предательской по отношению к соседям по региону. И что еще хуже - она создает условия для столкновения интересов внешних акторов на Южном Кавказе. Внерегиональные игроки пытаются войти в регион через Армению с целью контроля над логистическими коридорами, однако это не отвечает интересам самих региональных государств. "Благодаря" Пашиняну, поставившему свою страну под угрозу "сириизации", безопасность Южного Кавказа в целом сегодня оказалась под вопросом. Пашинян проводит политику по конспектам своих новых покровителей, ведущих регион к эскалации. Вооружая Армению под предлогом защиты ее безопасности, они вдохновляют бывшего оккупанта на провокации, которые, само собой, не останутся без ответа. Дестабилизация нужна западным покровителям для расширения своего присутствия. И вряд ли тут кто-то думает о будущем армянского народа.

Так что отношение к Пашиняну как к верховному главнокомандующему вооруженных сил совершенно закономерно. 18 процентов это даже, считаю, много в сложившейся ситуации.

Подводя итог, скажу: какой главнокомандующий, такой и Генштаб, какой Генштаб - такая и армия".