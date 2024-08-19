Азербайджан – ведущий в регионе и посредники в отношениях с Арменией ему не нужны

Минская группа была создана в 1992 году и должна была заниматься урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг "Нагорного Карабаха". На сегодня никакого "Нагорного Карабаха" больше не существует. Это территория Карабахского региона Азербайджана, она никогда не была спорной и всегда являлась азербайджанской.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Фикрет Садыхов.

Чем сегодня должна заниматься Минская группа? Какие вопросы решать, когда Азербайджан уже все решил? - заметил азербайджанский политолог.

"Что в МГ такого привлекательного, что за нее хватается армянская сторона? МИД Армении накануне объявил в интервью, что "армянская сторона может рассматривать вопрос о продолжении Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и прежде всего заключения мирного договора". О каком "контексте всеобъемлющего урегулирования" вообще идет речь? МИД Армении, по-моему, пребывает в прострации. Минская группа свою миссию провалила, эту миссию за нее выполнил Азербайджан. Де-факто эта структура завершила свою деятельность, осталось лишь оформить это де-юре. Мы с Арменией должны принять совместное обращение, и МГ перестанет существовать и политически, и юридически", - сказал Садыхов.

Говоря о том, что удерживает Армению от такого здравого шага, наш собеседник отметил, что армянская сторона просто пытается ухватиться за последнюю соломинку. Понятно, что карабахская проблема решена раз и навсегда и возврата к прошлому не будет. Понятно, что единственным выходом для Армении является подписание мирного договора. Но Минская группа не имеет к этому никакого отношения. Хотя какие-то армянские деятели и пытаются оправдывать отказ от предложения Баку тем, что до подписания мирного договора конфликт якобы считается нерешенным и потому МГ нужна, это пустое сотрясение воздуха, подчеркнул политолог.

"Как я понимаю, надежды у армянской стороны на бывших сопредседателей в лице США и Франции. Временами звучащие из этих стран проармянские заявления рассматриваются Ереваном как зеленый свет для возможности давления на Баку посредством этого уже не существующего института с целью подписания мирного договора на выгодных Армении условиях. Но это, конечно же, глупые ожидания. Определяющую роль в регионе играет Азербайджан и посредники в отношениях с Арменией ему не нужны. Если Армения реально настроена на подписание мира, она должна отказаться от МГ как от пережитка прошлого", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева