Нынешние парламентские выборы в Азербайджане будут особенными.

Как сообщает в четверг Day.Az об этом Независимому медиа-центру "Выборы 2024" заявил народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

По его словам, на предстоящих внеочередных парламентских выборах граждане Азербайджана смогут проголосовать на всей территории страны.

"Это огромное счастье и повод для гордости. Участие в выборах как гражданина страны-победителя вызывает непередаваемые эмоции", - сказал он.

Народный артист Азербайджана отметил, что в рамках программы "Великое возвращение" созданы все условия для свободного и комфортного голосования граждан, вернувшихся в Карабах и Восточный Зангезур, а также для тех, кто участвует в восстановлении этих регионов.

"Эти парламентские выборы войдут в историю нашей независимости своими уникальными чертами. Я желаю успеха всем кандидатам и надеюсь, что будут избраны самые достойные. Уверен, что новые члены парламента сделают все возможное для дальнейшего развития нашей страны и укрепления ее позиций на международной арене", - заявил Ф.Бадалбейли.

Ректор также подчеркнул, что перед страной и регионом стоят новые вызовы, и на фоне глобальных политических процессов международный имидж Азербайджана продолжает расти.

"Международное значение нашего государства усиливается, и оно все чаще оказывается в центре внимания. Я уверен, что новый парламент проявит себя оперативностью и способностью быстро реагировать на вызовы. В этом контексте я желаю, чтобы в парламенте были представлены молодые специалисты с инновационным мышлением. Кроме того, после этих выборов ответственность парламентариев, представляющих Карабах и Восточный Зангезур, значительно возрастет", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!