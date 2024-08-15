Атталь стал самой большой угрозой для Макрона

- Politico о внутренних разногласиях во Франции

Ушедший в отставку премьер Франции Габриэль Атталь, который некогда пользовался активной поддержкой Эммануэля Макрона, теперь превратился в "беспощадного соперника" своего босса и "самую большую угрозу" для его политической карьеры

Как передает Day.Az, об этом пишет европейское издание Politico.

Издание подчеркивает, что на фоне низкой популярности Макрона и ослабления правящего альянса на парламентских выборах Атталь сумел "успешно заполнить вакуум власти" и получил поддержку французских парламентариев.

"После относительного успеха [коалиции Макрона во втором туре досрочных выборов] Атталь воспользовался ситуацией и, вопреки воле президента, взял под контроль "Ренессанс" - ведущую центристскую группу в парламенте", - говорится в статье.

Теперь он нацелен возглавить всю президентскую партию, что делает его соперником Макрона.

В комментарии Politico эксперт Французского института общественного мнения Батиста Дюпона отметил, что Габриэль Атталь по-прежнему пользуется популярностью среди французов, несмотря на поражение на всеобщих и парламентских выборах: "Решение Макрона о проведении досрочных выборов оказалось непопулярным, но это не отразилось на популярности экс-премьера, так как он выступил против президента".

По его мнению, в такой ситуации "роль злодея досталась Макрону".

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