Военные Азербайджана и Саудовской Аравии провели рабочую встречу

Делегация Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия во главе с начальником Главного управления по вопросам образования и пропаганды духовных ценностей генерал-майором Мисфиром бин Хасаном аль-Исой находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялась встреча гостей с начальником Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны полковником Эльшадом Абиловым.

"Делегации были прочитаны лекции на тему "Важная роль национально-духовных, моральных и патриотических ценностей в повышении морально-психологического духа военнослужащих", представлен брифинг об организации идеологической работы и подготовке военных психологов, а также по основным направлениям деятельности.

На встрече были обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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