Армения обстреляла территории Азербайджана

15 августа примерно в 18:10 подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики,

Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

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