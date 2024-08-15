https://news.day.az/politics/1682210.html Армения обстреляла территории Азербайджана - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Армения обстреляла территории Азербайджана - ПРИНЯТЫ МЕРЫ
15 августа примерно в 18:10 подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики,
Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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