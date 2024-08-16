https://news.day.az/politics/1682229.html Нахчыван вновь подвергся обстрелу
Нахчыван вновь подвергся обстрелу
Около 03:20 16 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.
В указанном направлении нашими ведомствами приняты адекватные меры реагирования.
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