Нахчыван вновь подвергся обстрелу

Около 03:20 16 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

В указанном направлении нашими ведомствами приняты адекватные меры реагирования.

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