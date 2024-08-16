Рабочие группы Координационного штаба посетили Карабах

Состоялся очередной визит Рабочих групп, действующих при Межведомственном центре Координационного штаба, на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в визите принимают участие представители Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и соответствующих государственных структур, представленных в Рабочей группе.

В рамках визита планируется провести очередное заседание Рабочей группы в Лачинском районе после ознакомления с проведенными в Джебраильском районе работами по разминированию на заминированных территориях.

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