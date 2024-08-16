Армения постоянно нарушала требования действующих международных конвенций

Армения постоянно нарушала требования действующих международных конвенций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев во время научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата", проходящей сегодня в Нахчыване.

"Армения постоянно нарушала требования действующих международных конвенций. Арменией грубо нарушены Конвенция ООН 1991 г. (ESPO) об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция ООН 1992 г. "Об охране и использовании водотоков и международных озер, проходящих через границу", а также обязательства, вытекающие из протоколов этой конвенции "о воде и здоровье" от 17 июня 1999 года", - добавил К.Алиев.

Отметив, что одним из горьких последствий проводимой Арменией против Азербайджана оккупационной политики является приведение в негодность водных ресурсов страны. Генеральный прокурор подчеркнул, что в результате азербайджанское население годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура.

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