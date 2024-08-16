Армения постоянно нарушала требования действующих международных конвенций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев во время научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата", проходящей сегодня в Нахчыване.

"Армения постоянно нарушала требования действующих международных конвенций. Арменией грубо нарушены Конвенция ООН 1991 г. (ESPO) об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция ООН 1992 г. "Об охране и использовании водотоков и международных озер, проходящих через границу", а также обязательства, вытекающие из протоколов этой конвенции "о воде и здоровье" от 17 июня 1999 года", - добавил К.Алиев.

Отметив, что одним из горьких последствий проводимой Арменией против Азербайджана оккупационной политики является приведение в негодность водных ресурсов страны. Генеральный прокурор подчеркнул, что в результате азербайджанское население годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура.

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