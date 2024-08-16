Горнодобыча в Армении сильно вредила экологии Азербайджана

Горнодобывающая промышленность Армении оказывала серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата" в рамках проекта ECOLEAD "Укрепление окружающей среды: Роль просветительских и правоохранительных мер", проходящей в Международной школе Нахчыванского государственного университета.

Он отметил, что в результате сброса Арменией токсичных отходов в реку Араз и "Шир архы" были уничтожены сотни рыб и перелетных птиц.

"Загрязнение реки Араз Арменией продолжается и сегодня. Это приводит к уничтожению фауны и флоры в прибрежных районах. Можно сказать, что многим растениям и животным уже угрожает исчезновение. В ходе недавних наблюдений было установлено, что вода в реке загустела и изменила свой цвет. Несмотря на все это, Армения по-прежнему продолжает свои действия, направленные против природы.

В последнее время также в результате экотеррора в Садаракском районе в "Шир архы" были уничтожены рыбы. В то же время, ранение местного жителя, подорвавшегося на мине в Шахбузском районе, является следствием коварной политики Армении", - добавил он.

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