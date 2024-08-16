Продолжается загрязнение реки Охчучай отходами армянской горнодобычи

Продолжается загрязнение реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев во время научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата", проходящей сегодня в Нахчыване.

Отметив, что проведение очередной конференции после Ханкенди в Нахчыване имеет особое значение, генпрокурор с сожалением подчеркнул, что в ходе затянувшегося конфликта между Азербайджаном и Арменией прибрежные и донные отложения реки Араз были целенаправленно загрязнены химическими и радиоактивными отходами, и в настоящее время этот процесс продолжается.

"В настоящее время продолжается загрязнение рек, протекающих в Азербайджане через территорию Армении, отходами горнодобывающей промышленности, особенно Араза и его притока Охчучай", - добавил он.

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