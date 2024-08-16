Выборы в Милли Меджлис станут важной вехой в истории Азербайджана.

Парламентские выборы в Азербайджане впервые проходят на всей территории страны с момента обретения независимости, что делает их важной вехой в истории страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью Независимому медиа-центру "Выборы 2024" заявил политолог Эльшад Гасанов.

Э.Гасанов напомнил, что после обретения независимости часть азербайджанских земель находилась под армянской оккупацией, и проведение выборов на этих территориях было невозможно.

"Однако после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли. Сегодня выборы проходят и на этих территориях, где люди впервые голосуют на парламентских выборах на своей родной земле. Это знаменует начало новой эры в Азербайджане. Если ранее наша главная задача заключалась в освобождении оккупированных земель, то теперь, когда территориальная целостность полностью восстановлена, перед нами стоят новые вызовы - дальнейшее развитие страны, укрепление ее как сильного государства, усиление социальной защиты граждан и возвращение бывших вынужденных переселенцев на их родные земли. В этом контексте формирование нового парламента и его движение к новым целям имеет критически важное значение", - добавил он.

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