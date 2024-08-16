Продолжаются исследования загрязнения Арменией водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Управления исполнения по неуголовным преследованиям Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев на научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата" в рамках проекта ECOLEAD "Укрепление окружающей среды: Роль просветительских и правоохранительных мер", проходящей в Международной школе Нахчыванского государственного университета.

"В целях пресечения деятельности предприятий, осуществляющих незаконную деятельность на территории Армении, были отправлены запросы международным организациям, а также органам экологического контроля зарубежных стран, взяты пробы воды и определяются масштабы загрязнения. Собранным материалам будет дана правовая оценка", - добавил Эльнур Мусаев.

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