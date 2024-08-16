Река Араз подвергается загрязнению с территории Армении как АЭС, так и прямыми выбросами металлургических заводов различных типов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил прокурор Нахчыванской Автономной Республики Санан Пашаев во время научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата", проходящей сегодня в Нахчыване.

"Имеются территории, непосредственно соприкасающиеся с рекой Араз, и многочисленные населенные пункты, посевные и пастбищные угодья Нахчыванской АР вдоль Араза. Подобное загрязнение реки Араз серьезно угрожает жизни и здоровью населения, экономике, сельскому хозяйству Нахчывана", - добавил он.

Отметив наличие в Нахчыване подземных, поверхностных и пограничных водных объектов, Санан Пашаев подчеркнул, что во всех районах проводятся просветительские мероприятия с целью предотвращения растраты водных ресурсов.

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