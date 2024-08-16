Парламентские выборы в Азербайджане пройдут на высоком уровне и в рамках закона

Не сомневаюсь, что парламентские выборы пройдут на высоком уровне, хорошо организованными и в рамках законодательства Азербайджана.

Как сообщает в Day.Az, об этом корреспонденту Независимого медиа-центра "Выборы 2024" заявила политолог, заместитель директора Института политических исследований РФ Дарья Гревцова.

Она отметила, что особенность этих внеочередных парламентских выборов в Азербайджане заключается в том, что это будут первые парламентские выборы после Второй Карабахской войны и возвращения Карабаха.

"В парламенте будут представлены депутаты от всех районов. Такое полное представительство поможет государству согласовать с парламентом видение развития страны и выделить необходимые приоритеты в проводимой политике. На выборах будут представлены различные партии, а также будут местные и международные наблюдатели, которые оценят легитимность и прозрачность процедуры выборов", - подчеркнула Дарья Гревцова.

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