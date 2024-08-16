Добрососедство как залог обоюдного успеха

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend



В стремительно меняющейся сегодня геополитической обстановке серьезно выросла роль региональных форматов сотрудничества - и Азербайджан с этой точки зрения является одним из редких примеров исключительного успеха. Благодаря внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым и заданному им приоритету на укрепление взаимодействия со своими соседями, Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития Южного Кавказа. Стремясь к гармоничному развитию отношений с соседними государствами, Азербайджан акцентирует внимание на взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на равноправии и взаимоуважении. Грузия, Турция, Россия и Иран - страны, с которыми Азербайджан поддерживает самые тесные связи, укрепляя экономическое, политическое и культурное взаимодействие.

Одним из примеров такого сотрудничества являются отношения между Баку и Тбилиси. Грузия и Азербайджан исторически связаны прочными экономическими и энергетическими отношениями, символами которого стали трубопроводы Баку-Тбилиси Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Эти транспортные артерии, через которые проходят колоссальные объемы экспорта энергоресурсов, сделали нашу страну важным элементом энергобезопасности Европы. А проект "Южный газовый коридор", в рамках которого газ поступает из Азербайджана в Европу через Грузию и Турцию, стал воплощением успешности внешнеполитического приоритета, заданного Президентом Ильхамом Алиевым: устойчивое сотрудничество Азербайджана с Грузией и Турцией стало одним из фундаментальных условий для реализации проекта, играющего сегодня критическую роль для всей Европы.

Что касается Турции, то в мире и вовсе нет другого примера, когда отношения между двумя странами характеризовались бы выражением "Одна нация - два государства". Эти слова, сказанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подчеркивают глубину наших исторических, культурных и политических связей.

Экономическое сотрудничество между Баку и Анкарой охватывает широкий спектр отраслей: от энергетики до обороны, от торговли до финансового сектора и многих других сфер. Азербайджанская нефтяная компания SOCAR, например, играет ключевую роль в энергетическом секторе Турции, владея крупными активами, включая нефтехимический комплекс Petkim и нефтеперерабатывающий завод STAR, строительство которого завершилось в 2018 году. Эти проекты обеспечивают энергобезопасность Турции и способствуют экономическому росту сразу обеих стран. Логическим результатом укрепления азербайджано-турецких отношений стала Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этот документ не только подвел итоги десятилетий двустороннего сотрудничества, но и задал приоритеты азербайджано-турецкого союзничества на многие годы вперед.

Еще одним традиционно важным для Азербайджана партнером является, конечно, Российская Федерация. В 2022 году президенты двух стран, Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии - важнейший документ, ставший основой сегодняшнего бурного развития азербайджано-российского сотрудничества.

В последние годы страны укрепляют сотрудничество в энергетике и транспорте. Например, российские компании активно участвуют в разработке азербайджанских нефтяных и газовых месторождений, а также в модернизации инфраструктуры транспортировки энергоносителей.

Совместные проекты также включают в себя модернизацию газовой инфраструктуры и строительство энергетических объектов. Россия также является основным поставщиком газа для потребностей Азербайджана в зимний период, обеспечивая надежность и стабильность энергоснабжения.

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Россией составил около 4,4 миллиардов долларов США, увеличившись за год на 17,5%. Потрясающая динамика! Доля торговых операций с РФ в прошлом году составила 8,52% общего внешнеторгового оборота нашей страны.

Азербайджан экспортирует в Россию сельскохозяйственную продукцию, включая фрукты, овощи и хлопок. Россия, в свою очередь, поставляет в Азербайджан промышленные товары, машины и оборудование, а также продовольственные товары.

Сотрудничество между Баку и Москвой охватывает широкий спектр областей. Одним из ключевых направлений является развитие транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные перевозки. Также страны сотрудничают в области агропромышленного комплекса, что способствует развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Россия также сыграла важную роль в прекращении огня в зоне боевых действий в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Усилия России, включая размещение миротворческих сил в регионе после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года, способствовали стабилизации ситуации, подчеркивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Одним из основных перспективных направлений азербайджано-российского сотрудничества сегодня является МТК "Север-Юг", который позволяет сократить время доставки грузов между Индией и Европой через территорию Азербайджана, России и Ирана.

К слову, Иран и Азербайджан также укрепляют взаимодействие и в двустороннем формате. Несмотря на некоторые сложности и проблемы, Баку и Тегерану удалось преодолеть кризис и начать новую динамичную главу в двусторонних отношениях. Две страны сотрудничают в области обмена электроэнергией, транзитных перевозок, водных ресурсах и многих других отраслях.

Азербайджан последовательно выступает за решение региональных проблем странами региона, без вмешательства третьих сил. Этот подход позволяет избегать дополнительных конфликтов и напряженности, способствуя укреплению мира и стабильности. Сотрудничество в первую очередь с соседями - одно из важнейших направлений внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева, ставшее залогом развития для всех стран региона, готовых сотрудничать. Баку видит в этом фундамент, на котором можно строить успех для всего Южного Кавказа и всех наших партнеров.