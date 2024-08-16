Автор: Мехти Ахмедзаде

В последние дни армянские грузовые автомобили снова застряли на дороге через Верхний Ларс, единственном сухопутном маршруте, связывающем Армению с Россией. Пробки на этом участке дороги стали привычным явлением, что значительно осложняет логистику и вызывает серьёзные задержки в доставке грузов.

Основной причиной заторов на Верхнем Ларсе является сезонное увеличение потока автомобилей, особенно в летний период. Туристический сезон приводит к значительному росту количества легковых и грузовых автомобилей, что превышает пропускную способность пограничного перехода. Помимо этого, погодные условия в этом регионе также часто играют негативную роль, приводя к временным закрытиям дороги.

Пограничные службы России и Грузии работают на максимальной мощности, однако даже при использовании всех доступных полос пропуска ситуация остаётся критической. Большая часть задержек вызвана именно перегрузкой инфраструктуры, которая не успевает справляться с возросшим трафиком.

Для армянских фур дорога через Верхний Ларс является жизненно важным маршрутом, так как других сухопутных вариантов для связи с Россией нет. Это приводит к тому, что любые проблемы на этом участке дороги моментально сказываются на всей логистической цепочке. Грузовики, перевозящие товары из Армении, часто оказываются в многокилометровых пробках, что задерживает доставку и увеличивает транспортные расходы.

Кроме того, некоторые грузы, перевозимые армянскими фурами, требуют дополнительных проверок на границе, что также увеличивает время ожидания. Погодные условия нередко усложняют движение, создавая дополнительные препятствия для большегрузного транспорта.

В этой сложной ситуации открытие Зангезурского коридора может стать настоящим прорывом для Армении. Маршрут обещает предоставить альтернативный путь для транспортировки грузов, что значительно снизит зависимость страны от Верхнего Ларса.

Зангезурский коридор обеспечит более прямой и менее перегруженный маршрут, что сократит время в пути и уменьшит затраты на транспортировку. Это также откроет новые возможности для торговли с соседними странами, такими как Иран, Турция и Азербайджан, что приведет к увеличению объёмов экспорта и укреплению экономических связей.

Кроме того, наличие альтернативного маршрута снизит политические и экономические риски, связанные с зависимостью от одного транспортного коридора. Армения сможет более эффективно планировать свои логистические операции и избегать перебоев, вызванных внешними факторами, такими как погодные условия или перегрузка пограничного перехода.

Продолжающиеся пробки на Верхнем Ларсе подчёркивают важность диверсификации логистических маршрутов для Армении. Открытие Зангезурского коридора представляется одним из ключевых шагов на пути к решению этих проблем, что поможет Армении улучшить свою транспортную инфраструктуру, снизить затраты и открыть новые экономические возможности. Армянские водители это уже понимают, осталось чтобы понял Ереван и сел подписывать соответствующие соглашения.