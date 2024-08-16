https://news.day.az/politics/1682355.html Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кремль, визит запланирован 18-19 августа.
"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении Кремля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре