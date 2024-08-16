Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кремль, визит запланирован 18-19 августа.

"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении Кремля.

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