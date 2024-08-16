Армения под влиянием западных кругов совершает провокации в регионе

Армения ни в коем случае не является независимой страной и под влиянием Запада, стран Европейского союза совершает провокации в регионе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью Arb24 заявил заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Он отметил, что вооружение Армении - дело не сегодняшнего и не вчерашнего дня.

"Долгое время массовое вооружение Армении вновь осуществляют страны Европейского союза и западные круги. Основная цель здесь - создать угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе. Есть реалии, созданные Азербайджаном после Второй Карабахской войны, и Азербайджан сам их диктует. Основная цель ряда западных кругов - создать напряженность на Южном Кавказе и воспользоваться этим, чтобы сохранить свое присутствие. Армения же становится частью таких провокационных игр.

Сегодня Азербайджан хочет добиться стабильного мира в регионе. Наша цель - достичь устойчивого мира с Арменией", - добавил С.Керимли.

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