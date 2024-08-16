Рассмотрены обращения организаций, намеревающихся провести exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане

Рассмотрены обращения организаций, намеревающихся провести exit-poll на назначенных на 1 сентября парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно презентации заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзата Гасымова на сегодняшнем заседании ЦИК, Центр социологических исследований, обратившийся в ЦИК, намерен провести exit poll на парламентских выборах.

"Эта организация планирует провести exit-poll на 750 избирательных участках 75 избирательных округов. В их заявлении и документах не было обнаружено никаких несоответствий или нарушений, и было сочтено законным создание условий для проведения exit-poll", - добавил он.

Решение было вынесено на голосование и принято.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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