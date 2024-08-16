В связи с выборами в Милли Меджлис зарегистрирован 321 международный наблюдатель

В связи с предстоящими 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана зарегистрирован 321 международный наблюдатель.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

В связи с парламентскими выборами было зарегистрировано 93 964 местных наблюдателя.

Международные наблюдатели представляют 39 организаций и 46 стран.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!