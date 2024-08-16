Названо число избирателей в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане 6 миллионов 421 тысяча 073 избирателя.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

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