https://news.day.az/politics/1682370.html Названо число избирателей в Азербайджане
Названо число избирателей в Азербайджане
В настоящее время в Азербайджане 6 миллионов 421 тысяча 073 избирателя.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.
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