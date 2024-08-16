Названо количество избирателей, которые будут голосовать на освобожденных территориях Азербайджана

На внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, которые состоятся 1 сентября, на освобожденных от оккупации территориях проголосуют более 42 тысяч избирателей.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях будут действовать 54 избирательных пункта.

"34 из них - постоянные, 20 - временные. Однако количество временных избирательных участков может быть увеличено", - добавил он.

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