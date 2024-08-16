Полностью согласован окончательный текст Соглашения "Страна-хозяйка" - председатель Оргкомитета COP29

Полностью согласован окончательный текст Соглашения "Страна-хозяйка", которое будет подписано между Правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на шестом заседании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которое состоялось 16 августа заявил руководитель Администрации Президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев.

Самир Нуриев отметил, что в связи с приглашениями сторонам Рамочной конвенции ООН об изменении климата на предстоящий 12-13 ноября Саммит лидеров обеспечена полная инклюзивность.

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