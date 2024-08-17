Автор: Мехти Ахмедзаде

В преддверии Конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Азербайджане, семья Рубена Варданяна пытается развернуть активную кампанию, направленную на дискредитацию мероприятия и привлечение внимания мировой общественности к его законному заключению. Варданян, российский олигарх армянского происхождения, который незаконно приехал в Азербайджан развивать армянский сепаратизм, в настоящее время отбывает наказание за совершение ряда преступлений против азербайджанского народа, включая терроризм.

После ареста, семья Варданяна, очевидно, решила использовать предстоящее международное событие, как способ обратить внимание мира на его, как они считают, "незаконное заточение". С помощью различных медиа-ресурсов и политических связей, они пытаются дискредитировать Азербайджан, выдвигая ложные обвинения против нашей страны и представляя Варданяна как "политического узника".

Такие попытки не могут быть расценены иначе, как отчаянная попытка уйти от ответственности. Важно отметить, что Варданян был признан виновным в терроризме и сепаратизме, действиях, направленных на подрыв государственной целостности Азербайджана и дестабилизацию региона. Преступления Варданяна нанесли колоссальный ущерб Карабахскому экономическую району, откуда он во время оккупации незаконно вывозил природные ресурсы.

Варданян - это человек, который накопил свое состояние, используя множество незаконных методов, как в России, так и за ее пределами. Начав свою карьеру в России в 90-х годах, Варданян умело манипулировал слабостями экономической системы постсоветского пространства, извлекая выгоду из коррупции, махинаций с приватизацией и сомнительных финансовых схем.

Пребывание провокатора под следствием - абсолютно логичный финал его биографии. Российская сторона открестилась от него и отошла в сторону, зато сегодня этого типа пытаются взять под крылышко определенные западные круги, тусующиеся у армянской кормушки.

Варданян возможно и создал для себя имидж успешного предпринимателя и "благотворителя", но это все иллюзия и пиар. По факту его имя омрачено скандалами и обвинениями в уклонении от налогов, выводе капитала за границу и участии в сомнительных инвестиционных проектах. В своих попытках избежать юридической ответственности, он перенес свою деятельность за границу, где продолжил наживать капитал за счет незаконных схем, включая отмывание денег и манипуляции с офшорными компаниями.

Кампания, развернутая семьей Варданяна в привлечении внимания к его законному заключению, лишь подчеркивает их отчаяние и неспособность признать вину. Важно, чтобы мировое сообщество осознавало истинные мотивы этой кампании и не поддавалось на манипуляции, направленные на реабилитацию образа человека, чье богатство было построено на незаконных схемах и преступлениях против народа Азербайджана.

Варданян никому больше не нужен. Москву его судьба не интересует принципиально, а на Западе встать на его защиту не могут по причине нелицеприятного бэкграунда Рубика, озвученного в Брюсселе украинским депутатом.

А COP29 в Азербайджане станет важным международным событием, направленным на решение глобальных проблем. Там будут решать важные вопросы - климат всей планеты, на которой мы живем. А политизация мероприятия является неудачной попыткой одной семьи отвлечь внимание от справедливого наказания за преступления против человечности.