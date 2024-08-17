США готовы работать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, сообщает Day.Az.

"Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса", - сообщили армянским СМИ в Государственном департаменте США.

Напомним, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели встречу 10 июля на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега договорились продолжить работу над мирным соглашением.

Стороны отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути заключения исторического мирного соглашения и установления межгосударственных отношений, и договорились продолжить работу в этом направлении.

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