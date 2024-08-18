"Маленький негодяй, играющий на нервах"

Автор: Байрам Эльшадов

В последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с рядом еще больших серьезных политических трудностей. Жители страны обвиняют его не только в нестабильной политической ситуации в стране, но и в некомпетентности.

После июльских выборов 2024 года партия Макрона потеряла контроль над парламентом, что привело к затруднениям в формировании нового правительства. Ему пришлось искать поддержку среди различных политических сил, чтобы сохранить хоть какое-то влияние в парламенте​. Затем в августе 2024 года появились сообщения о том, что Макрон планирует сформировать правительство, опираясь на правые силы, что вызвало резкую критику со стороны левых партий. Это решение рассматривается как отход от его предыдущих обещаний, что усугубляет его проблемы с популярностью.

Потом наступили Олимпийские игры и тут Макрон столкнулся с возобновившейся волной недовольства среди населения. Его решения, включая спорную пенсионную реформу, вызвали массовые протесты и критику, что еще больше подорвало его позиции

Поэтому неудивительно, что ныне в социальных сетях распространяются утверждения, что французский президент является одним из самых непопулярных и плохих лидеров планеты. Ему присваивают аж четвертое место.

Если точнее, то подобные недовольства французов своим президентом начали появляться еще в апреле этого года. Сначала на Facebook, затем волна перекинулась на X (бывший Twitter)

Что пишут люди?

Мнений много. Много и комментариев. В основном - один негатив. Не справился тем, загубил то, третье, десятое.

Согласно десяткам публикация, которые суммарно набрали более десятки тысяч просмотров, французский президент получил 71% негативных оценок.

"Макрон поглощен лишь культом своей личности" - пишет одна из участниц группы "Сопротивление против Макрона",

"Удар ниже пояса", - насмехается другой пользователь.

"Мелкий негодяй, играющий на нервах", - подтверждают третий.

Аргументы весомые, потому как критики Макрона опираются на статистические данные, опубликованные газетой The New York Times.

Сегодня французский лидер столкнулся с серьезными проблемами в формировании коалиции, что поставило под угрозу его способность реализовывать политические инициативы. Макрону приходится искать поддержку среди других политических сил, что ослабило его позиции и вызвало разочарование среди его сторонников​.

Кроме того, одним из самых спорных решений Макрона стало продвижение пенсионной реформы, о которой мы упомянули выше. Она увеличивает пенсионный возраст и ужесточает условия выхода на пенсию. Эта реформа вызвала массовые протесты по всей стране, так как многие французы считают ее несправедливой и направленной против интересов простых граждан​ Недовольство вызвано и другими реформами, направленными на либерализацию рынка труда и сокращение социальных льгот.

Франция в 2024 году остается глубоко разделенной страной. Большая часть населения считает, что Макрон не способен справиться с вызовами, стоящими перед страной. Свое мнение, соответственно, они выражают в соцсетях, снижая рейтинг его популярности.

Социальные сети позволяют гражданам не только обмениваться мнениями, но и объединяться в протестных движениях, что делает их мощным инструментом для выражения недовольства. Низкий уровень доверия к правительству и разочарование в текущем политическом курсе усиливают критику в адрес Макрона, делая его одним из самых обсуждаемых и, в то же время, критикуемых лидеров в социальных медиа.

Недовольство, между прочим, поддерживается как левыми, так и правыми силами, что затрудняет президенту управление и принятие решений. Недавние протесты и общественные волнения свидетельствуют о растущем недовольстве политикой президента, а также о том, что значительная часть граждан не доверяет его лидерству​. Макрон продолжит сталкиваться с серьезными трудностями, что предвещает дальнейшее углубление политического кризиса в стране.