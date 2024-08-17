Макрон сэкономил на простынях и туалетной бумаге

Бывшие участники Олимпийских игр в Париже, возвратившись домой, продолжают делиться впечатлениями о пребывании на главном старте четырехлетия. Даже у тех, кто добился больших успехов, остались, мягко говоря, противоречивые впечатления.

"У меня дома ванная больше, чем то помещение, в котором мы должны были жить вчетвером"

23-летняя австралийская пловчиха Ариарн Титмус к двум золотым медалям Токио-2020 добавила еще две награды высшей пробы, в Париже она выиграла соревнования в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем, а также в составе сборной Австралии победила в эстафете 4×200 м вольным стилем. Кроме того, на дистанциях 200 и 800 м Титмус завоевала две серебряные награды.

Казалось бы, этот "улов" должен был заставить спортсменку закрыть глаза на различные шероховатости жизни на Олимпиаде. Однако, вернувшись домой, чемпионка стала рассказывать правду.

Как передает Day.Az, в интервью австралийской телепрограмме The Project Титмус заявила: "Олимпийская деревня отнюдь не такая гламурная, как думают некоторые. У меня дома ванная больше, чем то помещение, в котором мы должны были жить вчетвером. Постельное белье нам поменяли после первой ночи, а потом не меняли совсем все остальное время нашего пребывания. Так что нам пришлось жить в грязи".

"Приходилось врать, чтобы получить рулон туалетной бумаги"

Но и этим страдания спортсменки не ограничились. Туалетную бумагу в Олимпийской деревне приходилось в буквальном смысле добывать. Пловчиха призналась: "Нам приходилось врать, выдавая себя за жильцов другого номера, чтобы получить рулон туалетной бумаги... Нам выдавали один рулон на четыре дня на всех".

Еще на старте Игр о "туалетной проблеме" в соцсетях рассказывала бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова, ныне под фамилией Савилл выступающая за Австралию: "Здесь, в Олимпийской деревне, нет того сервиса, какой бывает в отеле. Поэтому приходится брать свою туалетную бумагу. Хе-хе".

"Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее"

Скандальных откровений от VIP-персон мирового спорта прозвучало уже много. Легенда британского плавания, трехкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Адам Пити не скрывал гнева: "Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее". Чемпион Олимпиады-2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон не скрывал, что вынужден был спать на улице из-за того, что в номере без кондиционера была невыносимая духота. Кроме того, итальянец отметил, что питание в Олимпийской деревне было некачественным.

При этом, согласно исследованию французского института IFRAP, на подготовку и проведение Олимпиады в Париже было потрачено около 11 млрд евро. В долгосрочной перспективе организаторы рассчитывают эти средства окупить. Тут, правда, возникает вопрос - а куда ушли средства, если атлеты плавали в мутной и вонючей Сене, спали на грязных простынях и ели рыбу с червями?

Кажется, Макрон ради повышения собственных доходов по максимуму урезал расходы.

Проделки Франции заставили многих задуматься о том, что будет на Олимпиаде-2028? Если так пойдет и дальше, то скоро атлеты на Олимпиаде будут спать в упаковочных коробках, а питаться из мусорных баков.