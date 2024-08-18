Армянская церковь нацелена лишь на создание новых проблем

Критикуя правительство Никола Пашиняна, армянская церковь при этом не может выдвинуть никаких новых идей по выходу из сложной ситуации, в которой сегодня пребывает Армения. Вместо поддержки интересов армянского народа церковь формирует почву для еще больших проблем в двусторонних отношениях с соседними странами.

Как сообщает Day.Az, данную мысль озвучил аналитик действующего в Анкаре Центра евразийских исследований (AVİM) Мехмет Агузхан Тулун.

Эксперт отметил, что после поражения в 44-дневной Отечественной войне правительство Никола Пашиняна взяло курс на отказ от политики предыдущих властей, изолировавших Армению от регионального сотрудничества.

"Шаги Пашиняна в данном направлении натолкнулись на неприятие не только со стороны радикальной оппозиции, но и армянской церкви", - подчеркнул аналитик AVİM, напомнив, что отношения между церковью и правительством Пашиняна ухудшались с 2018 года, а с 2023 года религиозные деятели начали открыто критиковать правительство Армении, выступая в роли некой оппозиционной политической партии. Представители церкви начали проводить встречи с противниками Пашиняна, требуя отказа от нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном.

По словам Тулуна, диалог Иревана с Анкарой и Баку в конечном итоге должен привести к логическому признанию действующих границ Армении, отказу от любых упоминаний измышлений о "Западной Армении" и по событиям 1915 года, официальному признанию Карабаха составной частью Азербайджана, решению вопроса анклавов.

Отметив, что большей части населения Армении длительное время насаждалось ложное представление о том, что некоторые территории Турции, Азербайджана, а также Грузии и Ирана являются "историческими землями армян", турецкий аналитик сказал, что "Вторая Карабахская война расставила все точки над "i", раскрыв глаза армянам и покончив с этой лишенной логики и разрушительной идеологией".

Эксперт анкарского центра считает, что на пути реформ Николу Пашиняну предстоит выполнить сложную миссию по изменению действующей редакции Конституции Армении, принятой в 1995 году и включающей ссылку на Декларацию о независимости 1990 года. "Декларация отвергает не только целостность Азербайджана, но и Московский и Карсский договоры 1921 года, что означает непризнание турецко-армянской границы. Этот же документ призывает к пропаганде вымысла о "геноциде" 1915 года в Османском государстве", - обратил внимание Тулун, добавив, что до тех пор, пока ссылка на данный документ будет присутствовать в Основном законе Армении, Конституционный суд этой страны сможет пресекать любые шаги по урегулированию противоречий с Турцией и Азербайджаном. Эта ситуация, по его словам, проявилась на примере Цюрихских протоколов о нормализации отношений Турции и Армении от 2009 года.

Возвращаясь к вопросу армянской церкви, аналитик отметил, что любые шаги по политическим и правым изменениям статус-кво вокруг Армении вызывают резкое недовольство, причем не только у католикоса всех армян Гарегина II, но и у католикоса Киликийского Арама Первого, известных ненавистью ко всему тюркскому. "Представители армянской церкви, действуя словно политики, стремятся сохранить неизменным курс Иревана на региональную изоляцию Армении, что бьет по переговорам с Анкарой и Баку. Выборы, которые пройдут в Армении через два года, продемонстрируют уровень поддержки противников Пашиняна", - полагает он.

Тулун уверен, что в Турции учли тот факт, что недавние антиправительственные акции в Армении возглавил архиепископ Баграт Галстян, известный близостью к партии "Дашнакцутюн", тогда как дашнаки прославились поддержкой террористов и формированием таких кровавых организаций, как JCAG, члены которой в 1970-80 годах убивали турецких дипломатов в различных странах мира. В этой связи он назвал отнюдь не случайным тот факт, что в рядах сторонников Галстяна оказался и террорист Хампиг Сасунян, осужденный за убийство 28 января 1982 года генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана.

"В отличие от правительства, у представителей армянской церкви отсутствует политический опыт, что приводит к поддержке недальновидных политических шагов. Они не могут понять, что сложная ситуация, в которой находится Армения, связана в первую очередь с ошибками предыдущих властей", - подчеркнул эксперт AVİM.

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